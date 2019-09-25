حيلة ذكية .. لإرسال الفيديوهات بجودة عالية عبر واتساب

يعاني بعض مستخدمي تطبيق التراسل الفورى واتساب "WhatsApp"، عند إرسال مقطع فيديو عبر المنصة، حيث يستغرق التطبيق وقتًا طويلًا لإرسالها، بالإضافة إلى تغيير جودة أو دقة ووضوح الفيديو، ما يجعل الصورة ضبابية وأقل وضوحًا عند وصول المقطع للمستلم.



لذلك نقدم إليك حل بسيط يمكنه مساعدتك في إرسال مقاطع فيديو على واتساب بجودة عالية وفقا لما ذكره موقع "techzim".



ويسمح تطبيق "واتساب" لمستخدميه إرسال مقطع الفيديو باستخدام الطريقة العادية والمعروفة عن طريق إرسالها من خيار المعرض في الدردشة، ولكن هناك طريقة أخرى يمكنك إرسالها باستخدام خيار المستند، ففي هذه الحالة لا يقوم التطبيق بضغط أو تقليل جودة مقاطع الفيديو أو الصور عند إرسالها كمستند.



وعلى الرغم من أن هذا الخيار مخصص لنقل ملفات المستندات بشكل أساسي (مثل ملفات PDF و DOCs)، يمكنك أيضًا من خلال هذا الخيار إرسال مقاطع الفيديو وملفات الوسائط الأخرى، بهذه الطريقة عبر خيار مستند:



1. افتح تطبيق واتساب "WhatsApp" على هاتفك.



2. افتح الدردشة التى تريد إرسال مقطع الفيديو لها.



3. اضغط على أيقونة إرفاق (الزر على شكل مشبك الورق)، في الركن الأيمن من الشاشة ثم انقر فوق مستند "Document".



4. بعد ذلك انقر فوق الخيار استعراض مستندات أخرى "Browse other docs".



5. الآن اختر الفيديو الذي تريد إرساله دون فقد الجودة الأصلية له، من خلال قسم الفيديوهات "Videos" في معرض الصور.



6. عند اختيار الفيديو، اضغط على زر إرسال "Send"، الحد الأقصى لإرسال فيديو عبر خيار مستند هو 100 ميجابايت.