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فن

سلوى محمد علي: مهرجان الجونة رائع من حيث التنظيم .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:11 م
الفنانة سلوى محمدعلى
الفنانة سلوى محمدعلى
القسم الميداني
أجرت عدسة "صدى البلد" لقاء مع الفنانة "سلوى محمدعلى" التي استطاعت أن تتربع داخل قلوب محبيها، من خلال من موهبتها وأدائها المميز، الذي يحمل الكثير من الواقعية والصدق، وتظهر من خلال أدوارها التي لا يستطيع الجمهور نسيانها حتى وإن مرت العديد من السنوات.

وأبدت سلوى محمدعلى إعجابها الشديد بالأفلام والندوات المشاركة بمهرجان الجونة موضحة ان المهرجان من اكبر المهرجانات في العالم من حيث التنظيم و حضور كوكبه كبير من نجوم الوطن العربي .

ويذكر أن من ضمن أعمال الفنانة سلوى محمدعلى مشاركتها فى مسلسل "لأعلى سعر" بطولة زينة وأحمد فهمى ونيلى كريم وسارة سلامة ومى كساب ومن إخراج ماندو العدل.

وكان دور سلوى محمدعلى فى المسلسل تجسد شخصية الأم الحازمة العقلانية والعملية، التي تمنع نفسها من إظهار أي عواطف تجاه أبنائها ومن حولها.

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