محمد الدماطي: نستهدف انضمام الأهلي لأكبر 10 أندية تسويقيًا .. صور

أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي يحتفل اليوم بواحدة من البدايات لتطوير العمل في القلعة الحمراء لوضعه في مصاف الأندية العالمية.



وقال محمد الدماطي في المؤتمر الصحفي اليوم إننا نحتفل ببدايات تطوير العمل الرسمي للأهلي والخطة التي بدأناها لتطوير النادي وميزانيته وهدفنا الانضمام لأول 10 أندية جماهيرية وتسويقية".



وأضاف محمد الدماطي: "نحن لدينا شكل تسويقي جديد للأهلي ونتمني أن يكون ألبوم الرموز هو البداية".



