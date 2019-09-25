تعرف على موعد صدور ألبوم النادي الأهلي

أكد أحمد مصطفى، مدير الشركة التي ستتولي طرح ألبوم النادي الأهلي أنه سيكون متوفر في الأسواق خلال أسبوع.



ويعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.



ويحضر المؤتمر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم السابقين، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى احمد مصطفى مدير شركة بروسيرف التي تتولى إصدار الألبوم.



ويهدف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، عن طريق طرح ألبوم الأهلي، ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادي إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار تفعله أكبر الأندية العالمية.

