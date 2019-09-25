حسين المغربى يترأس اجتماع مجلس المدن الجامعية بجامعة بنها

ترأس الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اجتماع مجلس المدن الجامعية بحضور الدكتور جمال سوسه المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور عواد احمد سكرتير عام محافظة القليوبية والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومشرفي ومديري عموم المدن الجامعية بالجامعة.



وأكد المغربى علي ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة ومتابعتها بصورة دقيقة وذلك قبل بدء تسكين الطلاب والطالبات، مشيرا الى ان الاجتماع ناقش تطوير منظومة الدفاع المدني والحريق وكل ما يتعلق بالمدن الجامعية.



كما ناقش أعداد المقبولين بكافة المدن الجامعية بالجامعة وسبل تطويرها واستقبال الطلاب من خلال مجموعة من إجراءات التحسين والتطوير وتقديم وجبات غذائية ذات جودة عالية، وتطوير المطاعم طبقا للمواصفات الواردة بكتاب وزارة الصحة والسكان، وتقديم العديد من الخدمات المعنية للطلاب، التي توفر لهم جوًا مناسبًا للمذاكرة.



وأضاف المغربى انه تقرر تشكيل لجنة برئاسة المشرف العام على المدن الجامعية وعضوية مشرفي ومديري عموم المدن الجامعية ومدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة لإختيار مدير عام للمدينة الجامعية بشبرا من بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، كما تم تكريم الدكتور محمود الزعبلاوي المشرف علي المدينة الجامعية بطوخ على مجهوداته وتفرغه للعمل كوكيل لكلية الزراعة بمشتهر.