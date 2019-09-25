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رياضة

الدماطي: الأهلي رقم 22 من حيث الشعبية والجماهيرية عالميا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن خطوة إطلاق أول ألبوم رسمي خاص بالنادي الأهلي تأتي ضمن عملية تطوير العمل التسويقي التي وضعها مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية .

وأضاف محمد الدماطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة أن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالأهلي يأتي ضمن مخطط تنمية موارد النادي ووضعه في مصاف الأندية العالمية.

وأوضح محمد الدماطي أن الأهلي يحتل المركز 22 على مستوى العالم من حيث الشعبية والجماهيرية وفقا لتصنيف فرانس فوتبول، بالإضافة إلى أنه يحتل مقدمة أندية العالم من حيث عدد البطولات التي حققها.

وأشار محمد الدماطي إلى أن فكرة إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي يندرج تحت خطة العمل لتسويق اسم النادي وزيادة شعبيته على مستوى العالم حتى يصل النادي إلى قائمة أكبر عشرة أندية شعبية وجماهيرية.

وذكر أن إدارة التسويق ومن خلال خطوة إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي حققت أول هدف من الأهداف المنشودة في هذا الصدد، مؤكدًا أنه يتمنى إن يكون الألبوم جسرا يزيد من ارتباط الأهلي ورموزه بجماهيره في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

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