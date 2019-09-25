دعم الأمهات لتقديم التربية الإيجابية في ندوة بمكتبة المستقبل غدا

تنظم مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة، في الخامسة من مساء غد الخميس، ندوة بعنوان "دعم الأمهات لتقديم التربية الإيجابية" يحاضر فيها الخبير التربوي٬ إيرينى تادرس.





قال فؤاد عدلى ، مدير مكتبة المستقبل ان محاور الندوة تتضمن مواصفات العائلة الصحية وكيف يمكننا تقديم الجو الصحى الآمن لأطفالنا قدر الإمكان ، واستخدام التشجيع بدلا من النقد المتواصل ومنح مساحة للتعبير عن المشاعر وإبداء الرأي في جو آمن بدون تعرض الطفل للسخرية أو النقد.





كما تتناول أعراض كل مرحلة عمرية والحالة المطلوبة من الأهل في كل مرحلة، والفارق بين التهذيب والعقاب وأفضل طريقة لعرض التوجيه، وبناء الثقة في النفس لدى أولادنا وعلامات انعدام الثقة وكيفية تصحيح الموقف، ومهارات التواصل الفعال مع الأولاد.



