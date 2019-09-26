ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يتوقع تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة لهذا السبب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:43 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
عبد الرحمن سرحان
توقع النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة لنهاية شهر أكتوبر المقبل، أو نوفمبر.

وقال النائب سمير الطيخي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن قرار تخفيض سعر الفائدة مهم جدًا للاقتصاد القومي، وينعكس بالإيجاب على الاستثمار وازدهاره، إلا أن هناك بُعدًا اجتماعيًا، تجب مراعاته قبل تخفيض أسعار الفائدة، لأن هناك فئة كبيرة تعيش على فوائد البنوك.

وأضاف النائب سمير الطيخي، أنه في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، فهناك ازدياد في حاجة المواطنين لأسعار الفائدة، وبالتالي من المرجح أن يقرر البنك المركزي إرجاء خفض أسعار الفائدة بعدما خفضها من قبل 1.5%.

ومن المقرر أن تناقش لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم، الخميس 26 سبتمبر الجاري، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بالجنيه المصري لليلة واحدة، وسط توقعات الاقتصاديين باتخاذ قرار بخفضها.

ترشيحاتنا

سب الشعب..تسريب صوتى لـ بهجت صابر يفضح مخططات جماعة الإخوان

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تسجيل حصري.. أيمن نور يكشف رغبته في العودة إلى مصر.. فيديو

انفجار وتوهج.. رد عنيف من رمضان صبحي على الشائعات

نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد

مدرب حراس الأهلي: فايلر وضع شروطه أمام الأهلي لأنه مطالب بالفوز دائماً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور