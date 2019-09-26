برلماني يتوقع تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة لهذا السبب

توقع النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة لنهاية شهر أكتوبر المقبل، أو نوفمبر.





وقال النائب سمير الطيخي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن قرار تخفيض سعر الفائدة مهم جدًا للاقتصاد القومي، وينعكس بالإيجاب على الاستثمار وازدهاره، إلا أن هناك بُعدًا اجتماعيًا، تجب مراعاته قبل تخفيض أسعار الفائدة، لأن هناك فئة كبيرة تعيش على فوائد البنوك.





وأضاف النائب سمير الطيخي، أنه في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، فهناك ازدياد في حاجة المواطنين لأسعار الفائدة، وبالتالي من المرجح أن يقرر البنك المركزي إرجاء خفض أسعار الفائدة بعدما خفضها من قبل 1.5%.





ومن المقرر أن تناقش لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم، الخميس 26 سبتمبر الجاري، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ، بالجنيه المصري لليلة واحدة، وسط توقعات الاقتصاديين باتخاذ قرار بخفضها.