بتمويل 10 مليارات جنيه.. السعودية تبحث فرص استثمار جديدة بالسوق العقارى المصري

أعلنت إحدى الشركات العقارية السعودية الكبرى عن ضخ 10 مليارات جنيه، في قطاع التطوير والاستثمار والتسويق العقاري والمنتجعات السياحية بمصر، وذلك استثمارا للنجاح الذي تحققه الحكومة المصرية في سوق العقارات وتدشين المشروعات الكبرى والمدن الجديدة، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ89.



وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية حمد الشويعر، في حفل تدشين فرع الشركة بمصر، إن اللجنة تبذل جهودا من أجل تعزيز الاستثمارات السعودية بقطاع العقارات المصري، كما أن هناك جهودا كبيرة من القيادة السياسية في مصر من أجل تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي.



وأضاف رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، أن المشروعات المصرية التي قامت بها الدولة تم تنفيذها بالقطاع العقاري في وقت قياسي وبجودة عالية، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية بالصعيد تحظى باهتمام خاص من المستثمر السعودي.



وأشار، رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، إلى أن القطاع العقاري المصري يعد الأكثر جذبًا للمستثمرين السعوديين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية.



من جانبه قال هيثم العوذة رئيس الشركة العقارية السعودية، إن اختيار السوق المصري يأتي انطلاقا من إيمانه العميق بمستقبل هذا السوق الواعد تحت مظلة القيادة السياسية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شهدت مصر في عهده طفرة اقتصادية وعقارية كبيرة لم تشهدها مصر منذ زمن طويل.



وأضاف العوذة أن الجميع يرى ما تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من مبادرات وبرامج ومشاريع عملاقة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق السعودي، وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن أهم هذه المشاريع العملاقة مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا، ومشاريع وزارة الإسكان وغيرها، من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دورًا بارزًا ومهمًا.



ودعا أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال بالمملكة.