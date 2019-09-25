جامعة طنطا تنظم دورات مايكروسوف مجانية للطلاب .. الأحد

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم دورات مايكروسوفت مجانية لطلاب الجامعة ، اعتبارًا من الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري وحتى الخميس 31 أكتوبر المقبل، وذلك في ضوء حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها.



وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم تنظيم 3 دورات حيث تُعقد الدورة الأولى اعتبارًا من 29/9/2019 وحتى 3/10/2019، وتُعقد الثانية في الفترة من 20-24/10/2019.



وتُعقد الثالثة في الفترة من 27-31/10/2019 ، مضيفًا أنه على الطلاب الراغبين في الاشتراك سرعة التسجيل بإدارة الاتحادات الطلابية بالمكتبة المركزية.