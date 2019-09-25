ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة طنطا تنظم دورات مايكروسوف مجانية للطلاب .. الأحد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم دورات مايكروسوفت مجانية لطلاب الجامعة ، اعتبارًا من الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري وحتى الخميس 31 أكتوبر المقبل، وذلك في ضوء حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم تنظيم 3 دورات حيث تُعقد الدورة الأولى اعتبارًا من 29/9/2019 وحتى 3/10/2019، وتُعقد الثانية في الفترة من 20-24/10/2019.

وتُعقد الثالثة في الفترة من 27-31/10/2019 ، مضيفًا أنه على الطلاب الراغبين في الاشتراك سرعة التسجيل بإدارة الاتحادات الطلابية بالمكتبة المركزية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الوادى الجديد تبدأ تسجيل المتقدمين لدورات المنح الأجنبية.. غدا

طلاب "نزوى" العمانية: نفخر بالتدريب في جامعة طنطا .. صور

دورة تدريبية لطلاب جامعة طنطا في تطبيقات الهواتف الذكية.. الأحد

لأول مرة.. جامعة طنطا تنظم الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لجامعات الدلتا

ترشيحاتنا

التجارة: ارتفاع صادرات مصر لـ17 مليارا و65 مليون دولار خلال 8 أشهر

حولت صوته من محمد صلاح لـ ميسي.. مدرب السودان يفجر مفاجأة عن تزوير الفيفا

كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة متغير

شروط فتح بقالة تموينية أو مشروع جمعيتي | خدمات

منة فضالي بإطلالة جريئة تثير الجدل

بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يشارك في أسبوع الموضة في باريس.. صور

بإطلالة مختلفة .. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

للعروس السعودية.. أفكار غير تقليدية لحفل زفاف أسطوري