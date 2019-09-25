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الرئاسة: كلمة السيسى بالأمم المتحدة وضحت مواقف مصر الثابتة تجاه كل القضايا.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:10 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
آيات أحمد
أكد المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد ارفع مستوى دبلوماسى و سياسيى على مستوى العالم، ويجتمع رؤساء الدول والحكومات والملوك كل عام لعقد اجتماعات هامة جدًا وإلقاء بناء يعكس الدول والقضايا التى تهم الدول على المستوى الدولى أو المستوى الاقليمى او الوطنى ويتم تدارس ما تم القاؤه من كلمات من قبل رؤساء الدول.

واضاف "راضى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ألقى بيان مصر والذى كان شاملا لكل القضايا التى تهم مصر وتوضيح لكل مواقف مصر الثابتة منها بشكل واضح وانعكاس للنشاط الذى نفذته مصر فى الفترة الماضية فى مختلف المجالات التجارى والاستثمارى والافريقي والاقتصادى.

وتابع المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، ان الجمعية العامة قمة عالمية تعقد بجانبها لقاءات ثنائية بينهما وبين بعض والرئيس عقد عدة لقاءات مع الرؤساء وأبرزها لقاؤه مع نظيره الامريكى دونالد ترامب والذى كان مثمرا جدًا ووديا.

وأردف "راضى" أن العلاقات المصرية الامريكية ذات خصوصية شديدة وممتدة منذ 40 عاما ، مشيرًا إلى أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب أشاد بما تحقق فى مصر فى السنوات الماضية من استعادة الامن والاستقرار والانضباط.

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