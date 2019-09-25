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مرأة

وسط الطبيعة.. كندة حنا بإطلالة شبابية أنيقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة كندة حنا صورة جديدة لها على موقع التواصل الأجتماعى إنستجرام بإطلالة عصرية.

وظهرت بها بجيب باللون الروز، وبلوزة باللون الأبيض هاف ستومك و بأكمام طويلة ،وحملت شنطة يد باللون الأسود مناسبة لإطلالتها، وأنتعلت حذاء مكشوف باللون الأسود .

وأعتمدت فى الميكب على اللون البنى الفاتح كأيشادو للعيون ، وأحمر شفاة باللون البطيخى الفاتح، وتركت شعرها الكيرلى منسدلاً بطريقة رائعة.










وأكملت إطلالتها بقرط وعقد حول الرقبة وخواتم كأسسوارات مناسبة لها
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A post shared by Kinda Hanna كِندة حنا (@kindahannaofficial) on

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