وسط الطبيعة.. كندة حنا بإطلالة شبابية أنيقة

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نشرت الفنانة كندة حنا صورة جديدة لها على موقع التواصل الأجتماعى إنستجرام بإطلالة عصرية.وظهرت بها بجيب باللون الروز، وبلوزة باللون الأبيض هاف ستومك و بأكمام طويلة ،وحملت شنطة يد باللون الأسود مناسبة لإطلالتها، وأنتعلت حذاء مكشوف باللون الأسود .وأعتمدت فى الميكب على اللون البنى الفاتح كأيشادو للعيون ، وأحمر شفاة باللون البطيخى الفاتح، وتركت شعرها الكيرلى منسدلاً بطريقة رائعة.