برلماني يطالب بإعفاء أصحاب المصانع من الضرائب العقارية

طالب النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإعفاء أصحاب المصانع من الضرائب العقارية، للتسهيل على المستثمرين.





وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وجد ضريبة عقارية على أصحاب المصانع سوف يدفعهم لتزويد أسعار المنتجات، وهذا يتحمل عبأه المواطن في المقام الأول.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الإعفاء الضريبي لأصحاب المصانع، سوف يدعم ويزيد من الفرص الاستثمارية، إلى جانب توفير فرص عمل.



