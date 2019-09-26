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برلمان

برلماني يطالب بإعفاء أصحاب المصانع من الضرائب العقارية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:22 ص
النائب سمير البطيخي
النائب سمير البطيخي
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإعفاء أصحاب المصانع من الضرائب العقارية، للتسهيل على المستثمرين.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وجد ضريبة عقارية على أصحاب المصانع سوف يدفعهم لتزويد أسعار المنتجات، وهذا يتحمل عبأه المواطن في المقام الأول.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الإعفاء الضريبي لأصحاب المصانع، سوف يدعم ويزيد من الفرص الاستثمارية، إلى جانب توفير فرص عمل.

كان وزير المالية، أكد أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية فى مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وفق نظام ضريبى مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

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