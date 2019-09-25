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المياه العميقة.. كيف حقق السيسي مخزونا هائلا من الطاقة الكهربائية.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:29 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيرين عادل
قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق التقد الدولى الأسبق، إن الرئيس السيسى يسعى دائمأ بكل ما أوتى من قوة فى جميع المحافل والمؤتمرات الدولية لإبراز وجه مصر الحضارى لعودة دورها على الساحة الإقليمية والدولية.

وأكد فخرى الفقى، خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن حضور الرئيس السيسى خلال الدورات الست الماضية شهد خلالها لقاء 193 دولة وهم الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأخير لا يدخر جهدأ لإبراز ما يدور فى الشأن المصرى ومحاربتها للإرهاب بالإضافة بعث رسائل طمأنة للخارج بأن مصر دولة مستقرة أمنيأ وسياسيأ.

وأوضح فخرى الفقى، أن أجندة الرئيس السيسى أيضأ حملت الكشف عن البرامج الإصلاحية الإقتصادية التى تم تنفيذها ، وشبكات الطرق .

وتابع فخرى الفقى ، أن مصر أصبحت تمتلك فائضا من الطاقة الكهربائية بعد دفع المديونيات لشركات التنقيب عن البترول والغاز بعد اكتشاف الغاز فى المياه العميقة للبحر المتوسط لتصبح مصر لديها السيولة الكافية من مخزون الطاقة ، مشيرأ إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمأ لإعادة البنية التحتية لمصر بعد إنجاز العديد من المشاريع العملاقة على كافة المستويات .


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