ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحصيل 5 جنيهات من طلاب المعاهد الأزهرية قيمة طابع شهيد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:00 م
المعاهد الازهرية
المعاهد الازهرية
محمد شحتة
وجه قطاع المعاهد الأزهرية، جميع الإدارات التعليمية بالمحافظات بتحصيل رسم قدره خمسة جنيها قيمة طابع شهيد من جميع الطلاب وتوريدها بخزينة المنطقة بحافظة منفردة مختومة بختم المعهد.

كما وجه القطاع الإدارات بإنهاء إجراءات، إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) بمحافظة شمال سيناء من المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2019/2020م.

كما نبه قطاع المعاهد الأزهرية على مديري الإدارات التعليمية بخصوص سد العجز في معلمي القرآن الكريم بضرورة سد العجز في حصص القرآن من خلال معلمي القرآن من المعاهد المجاورة والذين لم يكتمل نصابهم القانوني من الحصص وفي حالة استمرار العجز يتم الاستعانة بمعلمي اللغة العربية والشرعية من نفس المعهد والذين لم يكتمل نصابهم القانوني في الحصص.

وناشد قطاع المعاهد بضرورة الاستعانة بمحفظي القرآن الكريم والذين تم تحويلهم الي وظائف أخرى تناسب مؤهلاتهم الدراسية على أن يكونوا من نفس المعهد وذلك لمن يرغب منهم على الا يتحمل الأزهر أي أعباء مادية نتيجة الاستعانة بهم وينبغي التوقيع على إقرار منهم بهذا الشأن

كما شدد القطاع على أن تكون حصص القرآن الكريم في بداية اليوم الدراسي وليس في آخره وحسب الامكانيات المتاحة للمعهد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قواعد جديدة لتدريس الحاسب الآلي بالمعاهد الأزهرية

الأزهر لـ مديري الإدارات: حصة القرآن في أول اليوم الدراسي وسد العجز في المحفظين

التعليم الأزهري في أسبوع.. غلق باب التحويل بين الشعب والأقسام بالكليات .. إعلان الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة .. واعرف خطوات استخراج فيزا للدفع الإلكتروني للطلاب

ترشيحاتنا

هجوم شرس على ناشطة سعودية لدعواتها بتعري المرأة.. وترد: حسد وغيرة من جمالي

يصفع تميم على وجهه .. ماكرون يثير غضب قطر بهذه الحركة .. شاهد

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى دخول شادية عالم الفن.. أسرار انفصالها عن عماد حمدى وصلاح ذو الفقار وظلم نجيب محفوظ لها .. وكواليس اعتزالها ومأساة عاشتها أثناء ريا وسكينة

مشهد ساخن.. فضيحة جديدة تلاحق ترامب وتهدد بقاءه.. فيديو

بسبب تغريدة لـ تركي آل الشيخ.. إليسا تحرج أحد متابعيها على تويتر

مكاتب التموين تبدأ تلقي طلبات ضم الزوجة..الشروط والمستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يشارك في أسبوع الموضة في باريس.. صور

بإطلالة مختلفة .. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

للعروس السعودية.. أفكار غير تقليدية لحفل زفاف أسطوري