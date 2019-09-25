الداخلية تشن حملات مكثفة لضبط الخارجين.. ضبط سيدة تدير أكاديمية وهمية..القبض على نصاب يزعم تسفير الشباب للخارج.. وضبط 166 قطعة سلاح و182 قضية مخدرات

تزوير شهادات ونصب.. ضبط سيدة تدير أكاديمية وهمية فى كفر الشيخ

ضبط شخص نصب على مواطنين فى سوهاج بزعم تسفيرهم للخارج

الأطواف الأمنية بالقاهرة تضبط استروكس وحشيش بحوزة عاطل

ضبط شخصين لقيامهما بتهريب الشباب إلى الخارج بمستندات مزورة

الداخلية تضبط 166 قطعة سلاح و182 قضية مخدرات وتنفذ 75521 حكما قضائيا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة فى القاهرة والمحافظات لضبط الخارجين على القانون، حيث ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع وسط الدلتا القبض على إحدى السيدات أنشات أكاديمية وهمية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ، وتقوم بتزوير الشهادات الدراسية واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.وتبين من معلومات وتحريات فرع الإدارة العاملة لمباحث الأموال العام بوسط الدلتا قيام إحدى السيدات (مقيمة بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن مقره بمحافظة كفر الشيخ "للتدريب والدراسات المتخصصة" شهادات مزورة.بالاستعلام من الجهات المعنية بكفر الشيخ، أفادت بأن الأكاديمية المُشار إليها لم يصدر لها أي تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف الجهات المعنية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، أمكن ضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على ما يلى: "72 شهادة باللغة الإنجليزية تحمل أسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لبعض الجهات التعليمية "مزورة" – 7 أكلاشيهات منسوبة لبعض الجهات الحكومية والمعاهد والمؤسسات التعليمية - كمية من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات تخرج بأسماء ضحاياها - جهاز كمبيوتر بمشتملاته"، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بسوهاج بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 8 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج بقيام أحد الأشخاص "محدد" مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تدبير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكين على مبلغ 102,000 كمقدم لمبلغ 142,000، مدعيًا قدرته على تدبير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على أموالهم.وأثناء مرور قوة أمنية من ضباط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي بشارع جوزيف تيتو بالنزهة، تمكنت من ضبط عاطل بحوزته 350 جراما من الاستروكس المخدر و20 جرام حشيش، ومبلغ مالي 880 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض "نصل معدني".واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، سبق اتهامه فى قضيتين) باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والامن العام ومديرية أمن كفر الشيخ والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل الشركة الخاصة به وضبط معه أحد الأشخاص (صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، سبق اتهامه فى 4 قضايا "أموال عامة – نصب" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير".وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة على الشارع المصري لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 166 قطعة سلاح نارى بحوزة 153 شخصا، و20 خزينة متنوعة، و416 طلقة، و191 قطعة سلاح أبيض وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 75521 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام بين غرامات وأحكام جزئية.وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من البانجو والحشيش والهيروين والاستروكس والفودو بلغت 182 قضية مخدرات.وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 43 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 16 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 239 دراجة نارية مخالفة.وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة 5 سيارات، و1 دراجة نارية.فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة، ضبط 24738 مخالفة مرورية، و945 قضية مرافق، و72 قضية بيئة.وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 113 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات، تم ضبط 38 قضية مصنفات متنوعة.