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حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. نشوب مشاجرة فى شبرا الخيمة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:42 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة نشبت بين صاحبي محل أحذية بعزبة ياسين دائرة قسم ثان شبرا الخيمة استعان فيها كل طرف بأقاربه والعاملين معه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بناحية عزبة ياسين يالوحدة العربية دائرة القسم تم اخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وانتقل العميد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا.

وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول على ش ع صاحب محل أحذية ومينا م عامل بذات المحل وطرف ثان محمد ع صاحب محل أحذية وشقيقه أحمد ع أستورجي ومحمود ص سائق وشعبان م س صاحب محل أحذية وجليله ع ع ربة منزل .

وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلافات مالية بينهما وإدعاء كل طرف بمديونية الأخر له بمبالغ مالية خاصة بتجارة الأحذية تطورت لمشاجره وتشابك بالأيدي دون حدوث ثمة إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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