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مرأة

طرق علاج المشاكل الجلدية.. أبرز أهداف المؤتمر الدولي للتجميل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:39 م
صدى البلد
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اسماء محمد -عدسة على الخشاب
قالت الدكتورة مها عزت، استشارى الأمراض الجلدية والتجميل، وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض الجلد، إن الدورة الرابعة لمؤتمر الأمراض الجلدية والتجميلية الدولى يشارك فيه أكثر من 60 خبير تجميل عالمياً و120 أستاذًا واستشارى جلدية مصرى.

وأوضحت الدكتورة مها عزت، فى تصريحات صحفية على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر الأمراض الجلدية، أن المؤتمر يهدف لتطوير مهارات الأطباء الشباب وثقلها بأحدث التقنيات خاصة للأطباء الذين لم تتوفر لهم الفرصة الكافية للسفر للخارج وحضور المؤتمرات الطبية والدورات التدريبية فى مجال التجميل.

وأضافت أن هذه الدورة من المؤتمر تتميز بانعقاد عدد كبير من ورش العمل على هامشه التى تهدف لثقل مهارات الأطباء بالخبرات فى التقنيات الحديثة فى مجالات التجميل سواء فى البوتكس والفيلو والتقشير والخيوط وغيرها من صيحات التجميل الحديثة.

وأشارت الدكتورة مها عزت، إلى أن ورش العمل لا تعتمد على تعليم شباب الأطباء التقنيات التجميلية فقط بل أيضاً أبرز طرق علاج المشاكل الجلدية التى تسببت فى المشكلة التجميلية وفق أحدث الطرق العلمية العالمية.
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