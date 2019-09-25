هلع وهروب سريع من حفل موسيقي لهذا السبب.. فيديو

تحول حفل موسيقي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى سهرة مرعبة وصراخ وبكاء وتدافع من قبل االحاضرين للخروج سريعا من المكان.



وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحول حفل غنائي لمغني الراب ليل دورك إلى ساحة صراخ وبكاء وتدافع بين الجمهور بعد إطلاق أحدهم رصاص.



وبسبب التدافع سقط البعض وقفز البعض الآخر فوقهم مع استمرار حالة الرعب في المكان لفترة.























