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اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه فى البنوك اليوم 25-9-2019

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:47 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
أ ش أ
شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا طفيفًا بمقدار واحد قرش خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/ أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك بعد أن شهدت الفترة السابقة تراجعًا ملحوظًا للدولار واستقرارًا في أوقات أخرى، وتراجع الدولار أكثر من جنيه وخمسين قرشًا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرش ليسجل ١٦,٢٥جنيه للشراء، ١٦,٣٥جنيه للبيع.

في حين استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية ليسجل ١٦,٢٤ جنيه للشراء، ١٦,٣٤جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي قرشًا ليسجل ١٦,٢٥جنيه للشراء، ١٦,٣٥جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع سعر الدولار قرشًا ليسجل ١٦,٢٥جنيه للشراء، و١٦,٣٥جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

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