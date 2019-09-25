أسرع طريقة لتحضير كاسات قرع العسل بالكريمة.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاربعاء، طريقة عمل كاسات قرع العسل بالكريمة.



وتضمّنت مقادير عمل كاسات قرع العسل بالكريمة السريعة ما يلي:



كوب كريم شانتي

كوب لبن مثلج

ظرف بودر كريم كراميل

6 مكعبات جبنة كريمي

قرع عسل بيوريه



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل كاسات قرع العسل بالكريمة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..