للحد من ظاهرة السحابة السوداء ..تحرير 77 محضر حرق مخلفات زراعية

كثفت وزارة البيئة جهودها لاتخاد كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء خلال فترة موسم السحابة السوداء، حيث قامت الفروع الاقليمية بالمحافظات بتحرير 77 محضر حرق للمخلفات الزراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد .





كما تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للأفرع الإقليمية لمتابعة ومراقبة نظومة قش الأرز من التفتيش على 2743 منشأة صناعية حتى تاريخه سواء منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 634 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





وتم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 14325 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3019 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







