ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للحد من ظاهرة السحابة السوداء ..تحرير 77 محضر حرق مخلفات زراعية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
كثفت وزارة البيئة جهودها لاتخاد كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء خلال فترة موسم السحابة السوداء، حيث قامت الفروع الاقليمية بالمحافظات بتحرير 77 محضر حرق للمخلفات الزراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد . 

كما تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للأفرع الإقليمية لمتابعة ومراقبة نظومة قش الأرز من التفتيش على 2743 منشأة صناعية حتى تاريخه سواء منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 634 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 14325 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3019 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفتيش البيئة.. ربع المنشآت الصناعية مخالف وربع متوقف.. تفاصيل صادمة بالأرقام

البيئة: إجراءات قانونية تجاه 20 منشأة صناعية مخالفة وتجميع 1900 طن قش أرز

لمواجهة السحابة السوداء.. جمع ٢٤٢٨٨ طن قش أرز والتفتيش على ١٦٦٥ منشأة صناعية .. صور

البيئة: تفتيش 327 منشأة صناعية منذ بداية سبتمبر

للتصدي لنوبات تلوث الهواء.. التفتيش على 2076 منشأة صناعية

التفتيش على 2263 منشأة صناعية وفحص 10655 سيارة لمواجهة السحابة السوداء

ترشيحاتنا

يصفع تميم على وجهه .. ماكرون يثير غضب قطر بهذه الحركة .. شاهد

معتز الحارثي .. عفا عن قاتل ابنه فأبهره الله بعطايا السماء.. شارع يخلد الشهيد المقتول خنقا

بفستان حرير .. حلا شيحة بإطلالة صادمة في مهرجان الجونة

ننشر الأسباب الحقيقية وراء رحيل طه إسماعيل عن لجنة التخطيط بالأهلي

السماء تمطر ريالات.. سعودي يحصل على 17 ألف ريال نظير احتفاله باليوم الوطنى

محمد يوسف: مؤمن زكريا اتهمني بنقل الكلام غلط للإدارة.. ولم ألتفت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يشارك في أسبوع الموضة في باريس.. صور

بإطلالة مختلفة .. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

للعروس السعودية.. أفكار غير تقليدية لحفل زفاف أسطوري