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رياضة

لاعب مذهل .. ميسي: سأعد أنسو فاتي مثلما فعل معي رونالدينيو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:52 م
ميسي ورونالدينيو
ميسي ورونالدينيو
القسم الرياضي
تحدث الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا ليونيل ميسي عن رأيه في اللاعب الشاب المذهل أنسو فاتي، كما تناول طموحات برشلونة لهذا الموسم، وذلك في مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حيث أكد ميسي أن لعبه يعجبه كثيرا وسيسعى لمساعدته مضيفا" إنه لاعب مذهل ويمتلك كل شيء للنجاح، ولكن إذا نظرت بعيني، فإنني أريد له أن يرتفع بشكل أكبر في مشاركة الفريق، لقد حدث هذا معي حينما بدأت، لابد عليه أن يتذكر أنه يبلغ من العمر 16 عامًا فقط".

وذكر المساعدة نفسها الذى تلقاها من زميله البرازيلي رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق حينما كان بعمره قائلا"أفهم جيدًا كيف هي مساعدة اللاعب الصغير، لقد تمت مساعدتي كثيرًا من رونالدينيو وريكارد، في الحقيقة، كل الفريق فعل ذلك بطريقته، ريكارد أبقاني على الدكة لبعض المباريات وكنت غاضبًا، ولكن هذا شيء أستطيع فهمه الآن حينما كبرت في السن، ولذا أنا ممتن له"

وعن طموحات برشلونة هذا الموسم، ادعى ميسي أن الفريق يريد الفوز بكل شيء، فقال: "لقد مرت 4 سنوات منذ آخر مرة فزنا فيها بدوري الأبطال، ونحن حقًا نريد أن نفوز به مجددًا، ولكننا نعرف أن علينا أن نفكر في هذا الأمر مباراة تلو مباراة، أو لن يكون الأمر ممكنً".

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