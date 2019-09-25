عاصفة عزل ترامب.. سر المكالمة الهاتفية التي تهدد عرش رئيس أكبر دولة في العالم

"سيرى العالم أنها كانت مكالمة ودية للغاية ومناسبة تمامًا".. هكذا تحدث دونالد ترامب في الأمم المتحدة عن المكالمة التي باتت تطارده في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تتسبب في عزله من منصبه، وفقا لتحركات فعلية من الحزب الديمقراطي المنافس لـ ترامب.





ترامب أضاف في حديثه عن المكالمة الهاتفية "أنا حاليًا في الأمم المتحدة ممثلًا لبلدنا، لكنني سمحت بالإفراج غدًا عن النص الكامل والمفصل عن محادثتي الهاتفية مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي".





قصة المكالمة الهاتفية





بدأت القضية عندما كشف مصدر بالاستخبارات الأمريكية CIA عن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية، أن يضغط بوسيلة ما على هانتر بايدن نجل السيناتور الأمريكي جون بايدن منافس ترامب في الانتخابات القادمة.





ونشرت وكالات الأنباء العالمية أنباء عن المكالمة التي لم تنكشف تفاصيلها بعد، حيث احتد الرأي العام الأمريكي على دونالد الذي واجه اتهامات عدة بمحاولة التأثير على خصمه في الانتخابات من خلال الضغط على نجله.





الديمقراطيون انتهزوا الفرصة واعتبروا أن القضية هي فساد سياسي، وبالتالي لم ينتظروا لحين إجراء انتخابات قادمة، وطالبوا بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





من هو هانتر بايدن وما علاقته بأوكرانيا





هانتر بايدن هو الابن الثاني للسناتور الأمريكي جو بايدن، وارتبط بأوكرانيا من خلال عمله لحساب شركة غاز أوكرانية منذ عام 2014، في الوقت الذي كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما.





وكانت أوراق هذه الشركة ضمن تحقيقات موسعة تخص مدعيا عاما أوكرانيا، وكانت واشنطن تسعى لإقالته بسبب سجله السيئ في مكافحة الفساد.





وكشف مصدر الاستخبارات الأمريكية أن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فتح تحقيق بشأن الكيفية التي حصل من خلالها هانتر بايدن على وظيفة في شركة الغاز الأوكرانية.





وأشارت تقارير إلى أن ترامب استخدم سلطاته السياسية وهدد أوكرانيا بتعليق أكثر من 250 مليون دولار مساعدات عسكرية، لدفع الحكومة الأوكرانية لإجراء تحقيقات في هذا الشأن لصالح حملة إعادة انتخابه دورة جديدة في 2020".





رد جو بايدن





المرشح المنافس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في بيان إعلامي أن تلك الاتّهامات إذا ثبت صحتها فإن ذلك يعني أن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه حدود لاستغلال سلطته وإهانة أمريكا.



