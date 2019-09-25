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أخبار العالم

بينهم مصريون.. محكمة كويتية تصدر أحكاماً تصل للسجن المؤبد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:16 م
محكمة كويتية تصدر
محكمة كويتية تصدر أحكاما تصل للسجن المؤبد
دعاء أبوهشيمة
أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية بأن محكمة الجنايات أصدرت،ـ اليوم الأربعاء، أحكامًا وصلت للحبس المؤبد لعصابة إتجار بالبشر وتزوير إقامات.

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالحبس المؤبد لمواطنين اثنين ومقيم مصري؛ لترؤسهم عصابة إتجار بالبشر وتزوير وبيع إقامات مقابل مبالغ مالية طائلة؛ بينما قضت بعقوبات حبس بين 3 سنوات وسنتين مع الشغل والنفاذ لمصريين وسعودي وسوري شركاء المتهمين الأول والثاني، مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. 

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، بعد ما رصدت استفحال النشاط الإجرامي للمتهمين وتمت مراقبة المتهمين وتكثيف التحريات حولهم حتى تبين قيامهم بعمليات تزوير مستندات رسمية وبيعهم إقامات على نحو 400 مقيم مقابل 1500 دينار للمُعاملة الواحدة. 

كما تم رصد المتهمين وهم يمارسون أنشطة تخالف قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

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