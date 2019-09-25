في اجتماع الـ3 ساعات.. توزيع 728 قاضيًا على 97 دائرة.. اعتماد الحركة القضائية الجديدة.. ورئيس مجلس الدولة يطالب سرعة إنجاز القضايا المتراكمة والمنازعات الضريبية

اعتماد الحركة القضائية الداخلية لمستشاري القضاء الادارى

توزيع 728 قاضيًا على 97 دائرة على مستوى الجمهورية

رئيس مجلس الدولة الجديد فى كلمتة:

سرعة انجاز القضايا المتراكمة والمنازعات الضريبية

توصيل الخدمات لفرع كفر الشيخ الذى افتتحه الرئيس السابق بدونها



اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية المنعقدة امس بمقر مجلس الدولة الحركة القضائية لقضاة ومستشارى المحكمة، بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات من 12 ظهرا حتى 3 عصرا.



وترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للمحكمة.



واشتمل اجتماع الجمعية على توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع دوائر محكمة القضاء الإدارى وعددها 97 دائرة على مستوى الجمهورية، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس البالغ عددهم 728 قاضيًا، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.



أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، ضرورة رفع معدلات الإنجاز في القضايا المطروحة، و منح الأولوية لسرعة الفصل في القضايا المتراكمة، وكذلك سرعة الفصل في قضايا الضرائب، بعد أن تم إنشاء اثنتى عشرة دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالعديد من فروع المجلس بالمحافظات.



وأشار "حسام الدين" خلال كلمته أمام قضاة القضاء الإدارى في جمعيتهم العمومية الى تنظيم اختصاصات دوائر المحكمة البالغ عددها 97 دائرة، لتيسير الإجراءات القانونية وسرعة الإنجاز العدلي وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي ، وصولًا إلى عدالة سريعة، وتطويع التقنية الحديثة المرتبطة بعمل القاضى وتوفيرها في هذه الدوائر , بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، وصولًا في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية، وهو المطلب المهم في تطوير العملية القضائية.



وقال إن النجاح لا يمكن أن يحدث من دون تعاون القضاة، لأن الجميع شركاء في التطور، لافتًا إلى أن الكثير من الخطط الطموحة تصبّ في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة للتقاضي، وتعمل وفق رؤية استراتيجية وخطط سنوية للرقي بالعمل القضائي، لإرساء منهج واضح الملامح يلبي طموح المحاكم, و تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات للمتقاضين .



وأشار إلى أن رئيس المجلس يضع ملف دور العدالة الجديدة بالمحافظات موضع الاهتمام ، لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها من الناحية الفعلية وفقا للدستور والقانون والأنظمة القضائية من تجهيز مبان وتوفير الخدمات المتصلة بها والأجهزة التقنية , حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة واتقان .



وأضاف أن رئيس المجلس قد وجه بحل مشكلة مبنى مجلس الدولة بكفر الشيخ فورا , حيث أنجز المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس سرعة الانتهاء من إجراءات توصيل خدمات الكهرباء والمياه للمبنى بأكمله الذى قام الرئيس السابق بافتتاحه دون أن يكون جاهزًا من الناحية الفعلية للعمل به وقت افتتاحه , كما تم تجهيز استراحة لائقة بالقضاة , وتوفير سيارة لانتقال أعضاء هيئة مفوضى الدولة , وأعلن أن جميع الخدمات المتصلة بأدوات العمل القضائى ستكون بصفة موضوعية لخدمة الأعضاء جميعًا دون تمييز .



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