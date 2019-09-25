ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:05 م
صور فريق العمل
صور فريق العمل
ايمان البكش
يتابع الفريق المركزي لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية خلال زيارته اليوم الأربعاء، لمحافظة أسيوط التي بدأها أمس وذلك لتقديم الدعم الكامل لفريق وحدة المشروع الفرعية بالمحافظة وتأكيد أهداف المشروع ومناقشة مهام وآليات التنفيذ والمهام المكلف بها الجهات المشاركة وإجراءات التنسيق المقترحة والتأكيد علي أهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة وسليمة وآليات الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويستكمل الفريق، عقد المقابلات مع الشباب المتطوعين واختيار المتميز منهم لضمهم إلي المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة وفريق الرصد الميداني ومناقشة خطة عمل محافظة أسيوط ومؤشرات قياس الأداء وتحديد الإمكانيات المعلوماتية لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

وأوصي بضرورة تفعيل لجان السكان بالمراكز وعمل لجان سكانية علي مستوي القري وتدعيم فريق الرصد الميداني بكافة الأجهزة والأدوات اللازمة لتأدية أعمالهم بإشراف كامل من مراكز المعلومات .

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في 5 محافظات هي المنيا وسوهاج وقنا واسيوط والقليوبية بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان وصندوق الامم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويهدف تعزيز نهج لامركزى متعدد القطاعات لضبط النمو السكاني تحت قيادة المحافظ فى المحافظات الخمس وبمشاركة الشباب فى المتابعة وفى صنع القرارفي ضوء ضرورة تكاتف جهود كافة الشركاء لضبط النمو السكاني باعتباره احد معوقات التنمية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بكافة محاورها.
لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور
لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور
لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور
لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور
لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور
لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور
لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور
لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور
لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور

ترشيحاتنا

رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

مشهد ساخن.. فضيحة جديدة تلاحق ترامب وتهدد بقاءه.. فيديو

الأكثر جرأة .. 5 إطلالات مثيرة لـ غادة عادل بعد الطلاق

بفستان حرير .. حلا شيحة بإطلالة صادمة في مهرجان الجونة

فضيحة جديدة.. مباشر قطر تكشف الوجه الحقيقي لنظام تميم

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى دخول شادية عالم الفن.. أسرار انفصالها عن عماد حمدى وصلاح ذو الفقار وظلم نجيب محفوظ لها .. وكواليس اعتزالها ومأساة عاشتها أثناء ريا وسكينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز

العناكب العملاقة.. أغرب طريقة للاسترخاء والتخلص من التوتر