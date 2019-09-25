لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان بأسيوط.. صور

يتابع الفريق المركزي لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية خلال زيارته اليوم الأربعاء، لمحافظة أسيوط التي بدأها أمس وذلك لتقديم الدعم الكامل لفريق وحدة المشروع الفرعية بالمحافظة وتأكيد أهداف المشروع ومناقشة مهام وآليات التنفيذ والمهام المكلف بها الجهات المشاركة وإجراءات التنسيق المقترحة والتأكيد علي أهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة وسليمة وآليات الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.



ويستكمل الفريق، عقد المقابلات مع الشباب المتطوعين واختيار المتميز منهم لضمهم إلي المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة وفريق الرصد الميداني ومناقشة خطة عمل محافظة أسيوط ومؤشرات قياس الأداء وتحديد الإمكانيات المعلوماتية لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.



وأوصي بضرورة تفعيل لجان السكان بالمراكز وعمل لجان سكانية علي مستوي القري وتدعيم فريق الرصد الميداني بكافة الأجهزة والأدوات اللازمة لتأدية أعمالهم بإشراف كامل من مراكز المعلومات .



جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في 5 محافظات هي المنيا وسوهاج وقنا واسيوط والقليوبية بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان وصندوق الامم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويهدف تعزيز نهج لامركزى متعدد القطاعات لضبط النمو السكاني تحت قيادة المحافظ فى المحافظات الخمس وبمشاركة الشباب فى المتابعة وفى صنع القرارفي ضوء ضرورة تكاتف جهود كافة الشركاء لضبط النمو السكاني باعتباره احد معوقات التنمية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بكافة محاورها.