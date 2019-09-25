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محافظات

مد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبي تقنين الأراضي بالمنيا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:55 م
مد مهلة سداد رسوم
مد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبي تقنين الأراضي
أيمن رياض
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن لجنة استرداد أراضي الدولة قررت فتح باب التقنيين لعدد من الحالات ، كمهلة أخيرة حتى نهاية أكتوبر القادم ، وذلك للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التقنين و لم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة .

أوضح المهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمنيا، أنه تم فتح باب التقنيين حتى 31 اكتوبر 2019 كمهلة أخيرة لمن تم إدراجه فقط في المنظومة الالكترونية ، وتقدم بطلب تقنين خلال المدة المحددة وينطبق عليه شروط التقنين ، على أن يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال دورة التقنين للحالات الجادة".

ويُهيب جهاز أملاك الدولة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وصدرت لهم اذونات الفحص بالالتزام بالمدة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة قبل انتهاء المدة المشار اليها.

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