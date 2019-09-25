أصالة في رسالة مؤثرة.. والجمهور: تعبرين عنا كلنا

شاركت الفنانة أصالة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة لها بوجهها مرتدية نظارة.



كتبت معلقة على الصورة: "لا أعرف تحديدًا بماذا أُفكّر، ولا ما أُريد ، حتّى الأماني مُتناقضه ، وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني !! ولا أُجيب .. وإنّ سألني أحد عنّ أحوالي ؟ أُجيبه لا أعرف ؟ وأسأله كيف تراني أبدو؟ أو هلّ أنا بخير؟ وغالبًا مايقولونه لايطمئنّ ، ولاأعرف لماذا أنا هكذا !!! أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف) ... ومنّ منّا يعرف أين تكمن الحكمه ؟ ماهو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟ شعوري تائه بين المتناقضات ، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنه ، يتألّم حتّى يصل الألم قلبي ، وروحي ترى فيما أقوله سخفًا ، فكيف يعبّر الكلام عنّ هذا العالم الكبير بداخلي ، فيني بحار وجبال وسهول ومدن، كلّها تداخلت ببعضها بعضًا ، حتّى أصبحتُ غير قادرة على فصلها ، أنا لستُ على مايرام ، وماأنا بحزينة ولاسعيدة ، حولي أصدقاء كثر أحبّهم ، لكنّي لستُ معهم وماأنا بوحيده ، أعشق عائلتي ولاغنى لي عنهم ، أعيش بينهم لكنّني غريبه ، مرحلة قدّ لاتكون هيّنه ، رغم أنّني في قلب صعوبتها الآن أحيا ، وتبدوا كأنّها سهله ، أيّامي كسماء لندن الّتي أنا اليوم أراقبها ورغم ذلك لاأعلم بعد هذه اللحظه ، إنّ كان غيمها سيُمطر ، أمّ أنّ الغيوم تكتّلت لأنّها اعتادت ذلك ، وأخيرًا لقدّ حدّثتُ نفسي معكم ، لأُفضفض منّ خلالكم ، علّني أعرف ماذا هناك ؟ #أصاله "



جاءت التعليقات بالتعاطف على تعليقها كالاتى: يالله شو هل جمال انا مابقدر اتحمل 😧🙋



من أروع ما قرأت ❤️



انت تعبرين عنا كلنا



جميله سطورك كجمال اصاله .. اصاله الجميله



الله يفك اسرك ويريحك ❤️



جميعنا يمر بهذه المرحلة في حياته، لعلّنا نعيد اكتشاف ذاتنا.