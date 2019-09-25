فخري الفقي: لقاء السيسي مع الشركات الأمريكية يشجعهم على ضخ استثمارات بمصر.. فيديو

قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق التقد الدولى الأسبق ، إن المؤسسات الاقتصادية الأمريكية الكبرى أشادت بتجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى واعتبرت مصر البوابة الرئيسية لإفريقيا .



وكشف فخرى الفقى ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن أهم خطوات الاستفادة من حضور الرئيس السيسى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء عن طريق شرح الوضع الأمنى المستقر مع كبرى شركات الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا فإنه يعود بالنفع على الاستثمارات المصرية .



وأكد فخرى الفقى ، أن الرئيس السيسى بطل قومى جريء تبنى برنامج إصلاح اقتصادى ضخم واصفا إياه بـ" الرئيس الديمقراطى بياخد ويدى مع شعبه " .



لفت إلى أن الحكومة المصرية تبنت تدشين المشاريع الاقتصادية مع برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة أى أعباء قد تحيط بالمواطن .



وتابع فخرى الفقى ، أن مصر أحدثت طفرة فى البنية التحتية وحققت نجاحات فى ملف الطاقة وساهمت فى جذب العديد من الاستثمارات العربية والأوروبية .



وأكد الفقى ، أن حضور الرئيس السيسى الجمعية العامة للأمم المتحدة يبعث رسائل طمأنة للخارج بأن مصر دولة مستقرة أمنيا وسياسيا .



وتابع فخرى الفقى ، أن مصر أصبحت تمتلك فائضا من الطاقة الكهربائية و دفعت مديونيات شركات البترول بعد اكتشاف الغاز فى البحر المتوسط واصبح لديها سيولة كافية من مخزون الطاقة .