انطلاقة للأنشطة الطلابية بالعام الجديد .. وتشديدات من التعليم العالي للاهتمام بها رياضيا وثقافيا واجتماعيا وبـ الجوالة .. وتدشين مسابقات عالمية

تنظيم مسابقات ومبادرات وأنشطة رياضية، كما يتم تنظيم 3 بطولات

انطلاق مشروع قومي للياقة البدنية

حملات لتوعية الطلاب الجدد بأهمية المشاركة في الأنشطة المختلفة



شهد بدء العام الدراسي الجديد تشديدات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة وطالب بتوعية الطلاب الجدد بأهمية المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة، مشيرا إلى أهمية دور مجالس الكليات فى حل مشكلات الطلاب وذلك بالتعاون بين جميع منتسبي العملية التعليمية.



وفي السياق ذاته تضمن حفل افتتاح العام الدراسي الجديد العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية و ماراثون دراجات و حفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب مثل" تنس الطاولة ، كرة السرعة ، مصارعة الذراعين، العدو وشد الحبل".



كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة اتحاد طلاب الجامعة تتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية و أنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة و معرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية وبعض اختراعات الطلاب.



وشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.



وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الاتحاد يعتزم إطلاق عدة مبادرات وأنشطة رياضية مهمة بالجامعات خلال الفترة المقبلة مع بدء الدراسة، تساعد الطلاب على اكتشاف عالم آخر من الأنشطة بهذه المرحلة التعليمية، حيث تصل المبادرات والأنشطة إلى العالمية.



وأضاف "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المشروع القومي للياقة البدنية والذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد والذي سيتضمن تنظيم مسابقات ومبادرات وأنشطة رياضية، كما يتم تنظيم 3 بطولات عالم حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية.



وقال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن الدراجات الخاصة بالمشروع القومي بالجامعات المصرية " دراجة لكل طالب" أصبحت جاهزة بمصانع الانتاح الحربي في انتظار تلقي الاعداد المطلوبة في الجامعات ثم تجهيز العدد، مشيرا إلى أن سعر الدراجة هو 4800 جنيه ولكن هناك خصما 15% للطلاب.



وأكد حسانين في تصريح خالص لصدى البلد ، أن هناك توصيات للجامعات من الوزارة للتواصل مع مديري فروع البنوك القومية مثل "البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة" ، مشيرا إلى أن التواصل مع البنوك يهدف لتسهيل الإجراءات، وتمويل مشروع الدراجات وتيسير القروض للطلاب.



ونوه "حسانين"، إلى أن هناك عددا من الجامعات التي بدأت تنفيذ خطوات مشروع دراجة لكل طالب مثل جامعة قناة السويس، حيث تم تحديد الطرق والممرات الخاصة بالدراجات داخل الجامعة وتخصيص منظومة إلكترونية للمسارات والجراجات.



ويشارك في الحملة جامعات ( القاهرة - حلوان - الإسكندرية - التعليم العالي - الأزهر - أسيوط - المنيا - المنصورة - الوادي الجديد - جنوب الوادي - المنوفية - السويس - الفيوم - أسوان - مدينة السادات - الزقازيق - قناة السويس - كفر الشيخ - بورسعيد - سوهاج - العريش )