محافظ سوهاج يبحث استغلال الغابات الشجرية وتحويلها إلى مورد مهم للدخل

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والمهندس محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لبحث استغلال الغابات الشجرية، والمساحات المملوكة لشركة المياه كمورد هام للمحافظة.



وناقش محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، استغلال الأراضي "ولاية شركة المياه والصرف الصحي" في الزراعات المهمة المطابقة للكود المصري، اعتمادا على مصادر المياه الخاصة بالشركة، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة سوهاج، وذلك من أجل الحفاظ على أملاك الدولة، ومنع التعدي عليها .



وتبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للغابة الشجرية بسوهاج 13.032 فدانا منها 2490 فدانا مزروعة بأشجار الكافور والسيسبان والكازورينا والكايا والثرو الجاتروفا.



وتتميز تلك الغابات بعدم وصول مياه الصرف الخام لها، ويتم استخدام مياه الصرف المعالجة بالكامل فى زراعة الأشجار الخشبية بالمحافظة، ويمكن لتلك الغابات أن تكون مصدر دخل مهم للمحافظة لو تم استغلالها الاستغلال الامثل.



حضر الإجتماع كل من الدكتور أحمد سالمان عميد كلية الزراعة، والدكتور علي عبدالجليل رئيس قسم الأراضي والمياة بكلية الزراعة، والدكتور خلف همام رئيس قسم المحاصيل الزراعية بكلية الزراعة، والدكتور ياسر أبو الخير مدير ادارة اعادة الاستخدام بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، والدكتور مصطفى محمود استشاري شبكات الري بالشركة القابضة.