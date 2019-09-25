تعرف على مكان بيع ألبوم الأهلي الجديد.. صور

نجحت شركة مصرية في الحصول على حقوق بيع ألبوم الأهلي بالقاهرة، بعد مفاوضات مكثفة جرت على مدار الأيام الماضية.



وعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.



حضر المؤتمر محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى أحمد مصطفى مدير شركة بروسيرف التي تتولى إصدار الألبوم، بالإضافة للعديد من نجوم الأهلي القدامى.



وجاءت فكرة طرح ألبوم الأهلي؛ بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة الأهلي إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة لزيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار ما تفعله أكبر الأندية العالمية.



يذكر أن مشروع الألبوم يعد بداية للتعاون البناء والمثمر بين النادي الأهلي وشركة بروسيرف في مجال الملصقات الرياضية، وسيتم إصدار الألبوم في غضون الأيام القليلة المقبلة.



وقال محمد حميدة رئيس الشركة المصرية إنهم حصلوا علي حقوق بيع الألبوم فى محل Goal&fifa فى عباس العقاد مدينة نصر من شركة اوت ريتش الحاصلة على حقوق التوزيع.