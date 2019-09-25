لامبارد يعلن غياب الظهير الأيسر للفريق بسبب الإصابة

أعلن لامبارد، مدرب فريق تشيلسي، عن غياب الظهير الأيسر للفريق إيميرسون بالميري لمدة 15 يومًا، وذلك بعد تعرضه للإصابة.



وشارك الدولي الإيطالي أساسيًا في 5 مباريات من أصل ست مباريات بالدوري هذا الموسم وانضم إلى زميله المدافع أندرياس كريستنسن في قائمة المصابين بعد أن تعرض قلب الدفاع الدنماركي لمشكلة في الركبة في المباراة ذاتها.



وذكر لامبارد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة في الدور الثالث لكأس الرابطة أمام غريمسبي تاون اليوم الأربعاء "لن يعود إيمرسون إلى المنافسات حتى انتهاء فترة التوقف الدولية (منتصف أكتوبر)".



وتابع "ستستغرق عملية التعافي عدة أسابيع بعد أن عاودته الاصابة لذا يتعين عدم تعجل الأمور.. إصابة أندرياس ليست خطيرة وأتمنى ألا يغيب طويلًا لكني لا أستطيع تحديد موعد عودته".



ويحتل فريق المدرب لامبارد المركز 11 برصيد ثمان نقاط بعد انتصارين وتعادلين وهزيمتين.



ويستضيف تشيلسي منافسه برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت في الدوري الإنجليزي.