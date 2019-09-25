البورصة تسترد 16.2 مليار جنيه من خسائرها.. خبير: مشتريات المؤسسات قادت الصعود

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى لجميع المؤشرات مستقرة في المنطقة الخضراء.



وعززت من ارتفاع المؤشرات؛ مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 64.7 مليون جنيه ، 158 مليون جنيه على التوالي، مقابل مبيعات محلية بقيمة 222.7 مليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 3.2% مسجلا مستوى 13594.6 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.6% مسجلا مستوى 496.11 نقطة .. وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.6% مسجلا 1327.3 نقطة.



وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 16.2 مليار جنيه مسجلا مستوى 688.484 مليار جنيه مقابل 672.280 مليار جنيه إغلاق أمس الثلاثاء.



وبلغت قيمة التداول بمستهل تعاملات نحو 703.3 مليون جنيه من خلال كمية تداول 204.6 مليون سهم بتنفيذ 20.446 ألف صفقة.



وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن عمليات شراء مؤسسية قادت البورصة المصرية للتعافي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد سلسلة من الرتاجع خلال 3 جلسات متتالية منذ أول الأسبوع.



وأوضح أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة استرد نحو 16 مليار جنيه من خسائره التي بلغت 66 مليار جنيه منذ أول الأسبوع ليستقر عند مستوى 688.4 مليار جنيه.



ولفت خبير أسواق المال إلى وجود تحسن نسبي في أداء السوق حيث استرد مؤشر السوق الرئيسي قرابة 420 نقطة من خسائره التي وصلت إلى 1400 نقطه على مدار ثلاث جلسات متتالية بسبب المخاوف من دعاوى الفوضى.