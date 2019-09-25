طريقة عمل البارجرنولا بالفراولة خطوة بخطوة

البارجرانولا من أطيب الأطعمة لاحتوائها على الفواكهة المقطعة بالشوفان، كما انها غنية بالفيتامينات التي تفيد جسمك وتمده بالطاقة.
وإليكم طريقة عمل البارجرنولا على طريقة الشيف أميرة شنب..
مكونات البار جرانولا
1 كوب فراولة شرائح
1 ثمرة موز شرائح
1 ملعقة كبيرة زيت جوز هند
1 ملعقة كبيرة عسل
2 ونص كوب شوفان
1/2 كوب حليب
طريقة عمل البار جرانولا
* تسخين الفرن على درجة حرارة 200.
* وضع الموز مع الزيت والحليب والعسل في بولة كبيرة.
* ضيفي الشوفان والفراولة مع الاستمرار في التقليب.
* إضافة الخليط بصينية وتوضع في الفرن لمدة 30 دقيقة.
* تقطع بعد أن تبرد.
وإليكم طريقة عمل البارجرنولا على طريقة الشيف أميرة شنب..
مكونات البار جرانولا
1 كوب فراولة شرائح
1 ثمرة موز شرائح
1 ملعقة كبيرة زيت جوز هند
1 ملعقة كبيرة عسل
2 ونص كوب شوفان
1/2 كوب حليب
طريقة عمل البار جرانولا
* تسخين الفرن على درجة حرارة 200.
* وضع الموز مع الزيت والحليب والعسل في بولة كبيرة.
* ضيفي الشوفان والفراولة مع الاستمرار في التقليب.
* إضافة الخليط بصينية وتوضع في الفرن لمدة 30 دقيقة.
* تقطع بعد أن تبرد.