الأول من نوعه بالمنوفية .. بدء تشغيل جهاز المنظار بالموجات الصوتية بمعهد الكبد القومي

بدأ معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، تشغيل جهاز " EUS " للمنظار بالموجات الصوتية، والذي يعد أول جهاز من نوعه بمحافظة المنوفية، وقد عقد قسم طب الكبد ورشة عمل للتدريب علي استخدام الجهاز.



وأشارت الدكتورة تاري سلمان رئيس قسم طب الكبد، إلى أن الجهاز يستخدم لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي والقنوات المرارية والبنكرياس بطريقة أكثر دقة كما انه يستخدم في سحب العينات وتشخيص الأورام ويعد الأول من نوعه بالمنوفية .



وأوضحت رئيس القسم أنه تم تشغيل الجهاز اليوم حيث استضاف المعهد الدكتور حسين عكاشة أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني لتدريب الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بمعهد الكبد وكلية الطب علي إستخدام الجهاز.