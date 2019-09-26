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فيديو جراف

فيديوجراف| إجراءات عزل ترامب حال ثبوت اتهامات ضده

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار صادم يتجه الكونجرس الأمريكي لاتخاذه ضده، لتورطه في فضيحة سياسية.

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عزم الكونجرس فتح التحقيق حول مكالمة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية، طلب خلالها ترامب من نظيره الأوكراني تشويه سمعة جو بادين المرشح لرئاسه الجمهورية 2020.

من خلال الفيديو جراف التالى نتعرف على إجراءات عزل ترامب من منصبه ورد الفعل الصادم للرئيس الأمريكي.

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