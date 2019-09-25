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مرأة

احذر النوم على البطن..9 عادات تصيبك بـ الكرش

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:57 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعانى أغلب الأشخاص من السمنة المفرطة، والدهون الزائدة فى منطقة البطن التى تسبب بروز الكرش، لذلك قدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بعض النصائح التى للتخلص من الكرش وهى:

1- عدم تناول المشروبات الغازية.
2- عدم تناول المقليات والوجبات السريعة لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون المشبعة.
3- يجب التقليل من تناول النشويات وتناول الزبادى أو 2 ثمرة فاكهة لأن ذلك يساعد فى الهضم ويحرق الدهون.
4-تناول الشاى الأخضر معه جنزبيل وقرفة بعد كل وجبة .
5- تناول من 6 إلى 8 أكواب مياه يوميا وممارسة الرياضة لنزول الوزن.
6-تقليل الأملاح لأنها تخزن مياه بالجسم، وتقليل فى كمية السكريات والاكتفاء ب2 معلقة صغيرة سكر.
7- استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر (القمح ) .
8- النسكافيه والكابتشينو المضاف عليهم كريمر يحتوى على دهون عالية.
9- النوم على البطن يساعد على ضعف عضلات البطن .

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