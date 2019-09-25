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فن

في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:07 م
مايكل دوجلاس وكاثرين
مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز
شروق إبراهيم
جمعهما القدر ليكونا زوجان ويصبحان من أهم الثنائيات الفنية في العالم، ولعبت الصدفة دورا ايضا ان يحتفل مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز بعيد ميلادهما في نفس اليوم الذي يصادف اليوم 25 من شهر سبتمبر.

وينتمي مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز الى برج الميزان،ويقول عالم الفلك ان علاقة رجل الميزان بمرأة الميزان، العلاقة متناغمة ومتآلفة ومنسجمة.

مرآة الميزان تجذب الرجل الميزان بجمالها واناقتها بسرعة ويقع في سحر غرامها، الرجل الميزان يؤثر عليها بابتسامته السحرية، يعاملهابلباقة وتهذيب ليكسب محبتها وقلبها وينجح في ذلك ولا يحاول خداعها يتقاسمان التفاهم وحسن التناغم.

يذكر ان كاثرين زيتا جونز تزوجت من مايكل دوجلاس عام 2000 ، وانجب منه ديلان وكاريس، وفارق العم ربينهما يصل الى 15 عاما فهو يبلغ من العمر 75 عاما اما هي أتمت اليوم الـ50.

في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز
في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز
في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز
في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز
في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز
في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز

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