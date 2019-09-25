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توك شو

حلا شيحة تكشف سر تغير ملامح وجهها وتدافع عن صورها الجديدة ..فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:13 م
الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة
مي محمد
قالت الفنانة حلا شيحة، إنها أجرت عملية تجميل بأنفها ، لافتة إلى أنها قامت بإجراء بسيط به وهو غير محسوس أو ملحوظ.

وأشارت الفنانة حلا شيحة ، خلال لقاء خاص ببرنامج " TRENDING "، اليوم الأربعاء ، إلى أنها كانت دائما تتمنى أن تقوم بتعديل شكل أنفها، وهي الآن مرتاحة بشكل أكثر عما سبق.

وأضافت أنها خضعت لجلسة تصوير مؤخرا كانت تتضمن صورا تظهر فيها بشكل بسيط، وغير مبالغ فيه ، مؤكدة أنها شخصية طبيعية و ملابسها و طريقتها بسيطة، مشيرة إلى ان كل شخص حر في تقبل ما يفعله الآخرون أو رفضه.

ونوهت بأنه في حالة عُرض عليها عمل باللهجة اللبنانية ستحاول أن تتحدث بها ، مضيفة أنها ليست " شاطرة في اللهجة اللبناني ولكنها ممكن تتحدث إلى حد ما بها ".

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