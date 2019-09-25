ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تدريب لرعاية الناجيات من العنف باستخدام التعلم بالترفيه

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:30 م
تدريب لرعاية الناجيات
تدريب لرعاية الناجيات من العنف باستخدام التعلم بالترفيه
أمل مجدى
نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تدريبًا لرعاية الناجيات من العنف باستخدام التعلم بالترفيه (Edutainment) ، تحت شعار (كلنا نستطيع تقديم الدعم و الإسعاف النفسى الأولى) ، من خلال تنظيم ورشتى عمل لمقدمى الخدمات الصحية والتوعوية بالجمعيات الأهلية على كيفية التعامل مع السيدات الناجيات من العنف فى الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بالقاهرة و فى الفترة من 17 الى 19 سبتمبر بالإسكندرية.

أدار الورشة الدكتور بهاء شوكت مستشار دولي للصحة الإنجابية وتصميم المناهج ، وبحضور الدكتور أسامة محمود مستشار وزارة الصحة والسكان لرعاية الأمومة والطفولة ومدرب معتمد ببرنامج تصدي القطاع الصحي للعنف ضد المرأة ، و اللواء منال عاطف مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

ناقشت الورش أنواع العنف وأسبابه ، والممارسات الضارة ضد الإناث كالختان و الزواج المبكر و العنف الأسرى، أيضًا شملت موضوعات الورشة الفئات الأكثر تعرضًا للعنف و خطوات إدارة حالات السيدات الناجيات من العنف و كيفية تقديم المشورة و الدعم النفسى لهؤلاء السيدات و مهارات التواصل و الاتصال معهن و تدابير الأمن و السلامة و منظومة الإحالة.

كما تضمنت الورشة جلسة خاصة عن دور وزارة الداخلية فى مكافحة العنف ضد المرأة، حيث عرضت اللواء منال عاطف أنشطة قطاع حقوق الإنسان داخل الوزارة و التى تضم إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة ، و يشارك فى  إدارتها ضابطات شرطيات سيدات و ضابطات طبيبات نفسيات وأخصائيات اجتماعيات و نفسيات لتقديم الدعم النفسى و الاجتماعى للناجيات من العنف ، كما نوهت عن توافر ضابط، ضابطة مدرب للتعامل مع المعنفات والناجيات من العنف داخل جميع أقسام الشرطة فى مصر.

تضمنت الورش أيضًا مناقشات عديدة عن القوانين والعقوبات الخاصة بالتحرش الجنسى و هتك العرض و ختان الإناث و التعرض للأنثى على وجه يخدش الحياء و الفعل الفاضح المعلن و غير المعلن و الفروق بينهم و جرائم المعلومات و التكنولوجيا ، وقد لاقت الورشة تفاعلا إيجابيا كبيرا من قبل المشاركين ، كما أظهرت الاحتياج الشديد لدعم قدرات مقدمى الخدمات الصحية و التوعوية لنشر حقوق و خدمات مناهضة العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى.
تدريب لرعاية الناجيات من العنف باستخدام التعلم بالترفيه

ترشيحاتنا

خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت بدورى أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة .. مرتضى يتحدى الجبلاية ويفتح النار على جنش والخطيب.. ومفاجأة جديدة في خماسية صن داونز والأهلي.. وإكرامي يدافع عن هذا المدرب

حولت صوته من محمد صلاح لـ ميسي.. مدرب السودان يفجر مفاجأة عن تزوير الفيفا

ضبط غواصة تحمل 6 أطنان كوكايين فى المحيط الهادى .. شاهد

شاهد.. صورة مسربة لـ تي شيرت النادي الأهلي الجديد

قائمة نارية لـ بيراميدز فى مباراة التحدى والرعب بالجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا

رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز