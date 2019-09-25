مسئول إيراني يكشف حقيقة عقد لقاء بين ترامب وروحاني

قال مسؤول إيراني اليوم الأربعاء إن إمكانية عقد أي اجتماع بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب "منعدمة".



وأضاف المسئول الإيراني أنه ينبغي أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 إن كانت تريد إجراء محادثات.



وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح لرويترز، قبيل اجتماع وزاري مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، بأن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل القضايا... يمنحنا هذا الاجتماع فرصة لمراجعة وضعنا الحالي".