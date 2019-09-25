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فن

اخبار الفن | طرح أغنية "متغير" لـ عمرو دياب.. وإطلالات نجمات الجونة في صدارة التريندات

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:12 م
عمرو دياب
عمرو دياب
شيرى نبيل
مع زوجته وشقيقته.. رامي رضوان ينشر صورة جديدة على إنستجرام.. شاهد

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بشقيقته وزوجته دنيا سمير غانم.

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رامي جمال يعلن عن ألبومه الجديد.. والجمهور: طب أغنية نصبّر بيها نفسنا

نشر الفنان رامي جمال، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا يوضح فيها أنه تم الانتهاء من تسجيل ألبومه المقبل، وأن ميعاد نزوله قريبا جدًا.

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بفستان أبيض.. إنجى وجدان تشعل إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة إنجى وجدان، اليوم الأربعاء، صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت فيها بفستان ابيض بسيط وشنطة بينك.

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#صبا_مبارك تتصدر تويتر.. ومتابعون: صبا مبارك بمهرجان الجونة كله

تصدر هاشتاج #صبا_مبارك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إطلالتها التي لاقت إعجاب متابعيها وانبهارهم بإطلالتها من خلال حسن اختيارها للألوان أو تسريحات الشعر المناسبة لها أو لوكات المكياج المناسبة لها.

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تعليقات غير متوقعة من متابعي منة فضالى على صورتها بالبيكينى

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء قضاء عطلتها على الشاطئ ترتدى فيها المايوه.

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كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة "متغير"

طرحت منذ قليل أغنية عمرو دياب الجديدة "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرحه كاملًا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

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خنت زوجي وقطعت علاقتي بوالدتي.. ديمي مور تروي أقسى اللحظات في مذكراتها

طرحت النجمة العالمية ديمي موور كتابا يحمل مذكراتها بعنوان Inside out، كاشفة من خلالها عن اسرار صادمة في حياتها الشخصية والزوجية وعن معاناتها مع والدتها.

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ريهانا تنعى عمها عبر إنستجرام

نعت النجمة العالمية ريهانا، عمها الذي وافته المنية منذ ساعات من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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