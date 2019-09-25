اخبار الفن | طرح أغنية "متغير" لـ عمرو دياب.. وإطلالات نجمات الجونة في صدارة التريندات

مع زوجته وشقيقته.. رامي رضوان ينشر صورة جديدة على إنستجرام.. شاهد

رامي جمال يعلن عن ألبومه الجديد.. والجمهور: طب أغنية نصبّر بيها نفسنا

بفستان أبيض.. إنجى وجدان تشعل إنستجرام.. شاهد

#صبا_مبارك تتصدر تويتر.. ومتابعون: صبا مبارك بمهرجان الجونة كله

تعليقات غير متوقعة من متابعي منة فضالى على صورتها بالبيكينى

كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة "متغير"

خنت زوجي وقطعت علاقتي بوالدتي.. ديمي مور تروي أقسى اللحظات في مذكراتها

ريهانا تنعى عمها عبر إنستجرام

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بشقيقته وزوجته دنيا سمير غانم.نشر الفنان رامي جمال، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا يوضح فيها أنه تم الانتهاء من تسجيل ألبومه المقبل، وأن ميعاد نزوله قريبا جدًا.نشرت الفنانة إنجى وجدان، اليوم الأربعاء، صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت فيها بفستان ابيض بسيط وشنطة بينك.تصدر هاشتاج #صبا_مبارك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إطلالتها التي لاقت إعجاب متابعيها وانبهارهم بإطلالتها من خلال حسن اختيارها للألوان أو تسريحات الشعر المناسبة لها أو لوكات المكياج المناسبة لها.نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء قضاء عطلتها على الشاطئ ترتدى فيها المايوه.طرحت منذ قليل أغنية عمرو دياب الجديدة "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرحه كاملًا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.طرحت النجمة العالمية ديمي موور كتابا يحمل مذكراتها بعنوان Inside out، كاشفة من خلالها عن اسرار صادمة في حياتها الشخصية والزوجية وعن معاناتها مع والدتها.نعت النجمة العالمية ريهانا، عمها الذي وافته المنية منذ ساعات من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.