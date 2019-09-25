فتاوى تشغل الأذهان.. ماذا يفعل من كانت زوجته لا تصلي؟.. هل يقع الطلاق برسائل الموبايل.. والإفتاء تقدم نصائح للحفاظ على أداء الصلاة في موعدها

التصرف الصحيح حال إدراك الإمام في وضع السجود

زوجتي لا تصلي.. ماذا أفعل؟

الطلاق برسائل الموبايل.. هل يقع وما الحكم

للحفاظ على أداء الصلاة في وقتها.. نصائح تقدمها دار الإفتاء



تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.



فى البداية أرسل شخص سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: "أدخل المسجد لصلاة الجماعة فأجدهم مثلا سجودا فهل أدخل معهم أم أنتظر حتى يقوم الإمام للركعة من أولها"؟.



ردت اللجنة قائلة: يجوز لك أن تنتظر الإمام ولكن السنة أن تدخل مع الإمام على الهيئة التي هو عليها، فمن أدرك الإمام كبّر تكبيرة الإحرام قائما ودخل معه علي الحالة التي هو عليها ولا تعد ركعة حتى يدرك ركوعها قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم – "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة".



وأوضحت لجنة الفتوى أن السجود ركن من أركان الصلاة، واختلف الفقهاء في كيفية النزول إلـى السجود.



وأضافت ان بعض الفقهاء اختار النزول بالركبتين أولًا، ومنهم من اختار النزول باليدين، والخلاف سائغ في هذه المسألة وسـواء نزل المصلـي بالـيديـن أو بالـركـبتين فـلا بـأس.



ومن ثم، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ترك الصلاة إثم عظيم، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام ولكنه لم يكفر، وعليه الاستغفار والندم وعقد العزم على الالتزام بالصلاة.



وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص: "تزوجت من امرأة لا تصلي على أمل أنها ستصلي بعد الزواج، فهل علي ذنب؟"، قائلا: "ليس عليك ذنب، وحاول معها كثيرا وأقنعها بالصلاة ومدى أهميتها في الإسلام، وحاول أن تخصص جزءا من صلواتك معها في المنزل حتى تتعود على الصلاة ولك الأجر".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: "لا تيأس معها وجدد أسلوب إقناعك لها حتى تصلي ولا تتركها لهذا السبب، لأنها إذا صلت وواظبت على الصلاة قد تكون سببا في دخولك الجنة".



من جانبه، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصلاة من أعظم الكبائر، فالصلاة هى عماد الدين.



وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، في فتوى له، ردا على سؤال من سائل يقول فيه "ما حكم الزوجة التى لا تصلى؟"، أن ترك الصلاة أعظم من الكبائر فهى أعظم من الزنا وأعظم من السارقة ومن شرب الخمر، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"، فهذا أمر خطير للغاية ولكن عليك أن تدعو لها بالهداية والصلاح.



فيما أكد الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"، وهذه تكون مصيبة يجب أن ننتبه لها أن يفتي الناس بدون علم، مشيرا إلى أن الجرأة على دين الله من أنصاف المعلمين الذين يزعمون أنهم علماء يفتي ويتحدث في الدين ويعتمد فكره على التكفير ويبعدون الناس عن العلماء الذين يرسخون ويهدون ويقومون بتنوير الناس وينفردون هم بالسيطرة عليهم بهدف استغلالهم.



وأجاب الداعية في فتوى له عن سؤال يقول صاحبه: "زوجتي أمية وغير متعلمة ولا تصلي وليست حافظة أي شيء من القرآن لكي تصلي، هل عليّ ذنب؟"، قائلًا: "الحل أن تصلي بها إماما لفترة من الزمن حتى تتعلم كيف تصلي وكيف تقرأ ويجب أن تتحلى بالصبر حتى يلين القلب لطاعة الله عز وجل، وليس عليك ذنب أو إثم".



واستدل الداعية بقوله تعالى: "وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا"، فلا يوجد أحد يحاسب عن الآخر ولكن يجب النصح والإرشاد والتوجيه بلا عنف أو إجبار ولكن باللين والسكينة والود.



كما كد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الطلاق الذي يقع من الرجل لامرأته عبر موقع التواصل الاجتماعي في رسائل فيس بوك أو الواتساب، واجب التنفيذ.



وأوضح "كريمة" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا الطلاق ليس طلاقًا شفويًا، ولكنه طلاق مرسل إذا تحققت النية، وتم التحقق من شخصية الزوج بأنه هو من أرسل تلك الرسائل إلى زوجته، وليس شخصًا آخر سرق تليفونه أو يحمل نية المزاح.



ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطلاق عن طريق الموبايل أو الرسائل قد يقع أو لا يقع بحسب شروط معينة.



وأضاف "عويضة"، في فتوى مسجلة له ردا على سؤال مضمونه "ما حكم الطلاق عن طريق الموبايل أو الرسائل ؟"، أن الطلاق عند الشافعية كناية ولابد من تحري نية الزوج عند إثبات الطلاق من عدمه.



وأوضح أمين الفتوى أن إصدار الفتوى في الطلاق بدار الإفتاء المصرية، أساسها سماع الواقع وتحري نية الزوج.



بينما أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن طلاق الهاتف يعتمد على اللفظ الذي صدر هل صدر صريحا أم كناية على حال المطلق.



وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، أن طلاق الهاتف شأنه شأن الطلاق الذى فى المواجهة سواء طلق مواجهة لزوجته أو فى غيابها أو طلق وهو يكلمها فى الهاتف كل هذا شيء واحد.



وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن الطلاق يقع باللفظ والإشارة المفهمة والكتابة.



وأوضح «الأطرش» في تصريح لـ«صدى البلد»: فلو قال الرجل لزوجته أنتِ طالق أو أشار إليها بيده اذهبي فأنتِ حُرة وهو ينوي الطلاق، أو إذا أرسل لها رسالة نصية على الهاتف الجوال، أو بمكالمة تليفونية فيها لفظ الطلاق، ففي كل هذه الحالات يقع الطلاق.



ومن ثم، ل الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان ألا يجمع الصلوات وأن يصلى كل صلاةً فى وقتها لقوله تعالى "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا".



وأضاف "ممدوح" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال سائلة تقول فيه "عندما أكون خارج المنزل يأتي عليا صلاة المغرب والعشاء ولا أستطيع أن أصليهما إلا عندما أعود الى منزلي، فدائمًا أكون فى حيرة من أن أصلى العشاء قبل المغرب أم أصليها بالترتيب؟"، قائلا: أولًا أنكِ أخطأت لأنكِ أخرت الصلاة عن وقتها والأصل فى أداء الصلاة أن تؤدى فى الوقت المحدد لها ولا يجوز أن أخرجها عنه لغير عذر شرعي فوقت صلاة المغرب تكون من وقت الأذان الى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء تكون كذلك منذ الأذان الى الفجر، فلا يجوز أن تؤخري صلاة الى دخول وقت صلاةً أخرى.



وتابع قائلًا "من كانت خارج المنزل ولم تجد مكانًا مناسبًا لتصلى فيه فلا تخرج الصلاة عن وقتها ولكن هناك حيلة شرعية عندما تكونين عاجزة عن أداء الصلاة فى وقتها وليست متوضئة تنوي الجمع بين صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير حتى وإن كنتى فى الحضر ولكن بشرط أن لا يكون هذا الأمر شيئا متكرر وأن لا يكون هذا الأصل فى أفعالك كل يوم فلا تقومين بالجمع إلا فى أضيق الحدود تقليدًا لبعض أهل العلم القائلين بذلك.