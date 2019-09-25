ترخيص 470 مزرعة إنتاج حيواني وداجني و80 مصنعا ومحل أعلاف و11 منحلا بالغربية خلال عام

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، عن منح تراخيص لعدد 470 مزرعة إنتاج حيواني وداجني تمثلوا في ( 425 مزرعة ماشية – 43 مزرعة دواجن – 2 مزرعة أغنام وماعز) بالإضافة إلى ترخيص 11 منحلا لإنتاج العسل.



كما تم منح تراخيص لعدد (35 محل أعلاف – 45 مصنع أعلاف) خلال الفترة من 1/9/2018 وحتى 1/9/2019.



جاء ذلك في إطار الحرص على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تنظيم عملها وفق الإشتراطات الصحية والقانونية المنظمة لها.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على متابعته لأعمال أنهاء التراخيص الخاصة بالمزارع والمنشآت القائمة عليها للعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل لأهالي المحافظة.



مكلفًا وكيل وزارة الزراعة بالغربية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتكثيف حملات متابعة مزارع الإنتاج الحيواني والداجنى للتأكد من الإلتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والالتزام بمواعيد التحصينات وعمل حملات إرشادية لأصحاب المزارع والعاملين بها منعًا لانتشار الأمراض حتى لا يضر بصحة وسلامة المواطنين.