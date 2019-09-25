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على الإدريسى: مصر تمتلك مقومات لكي تكون من أقوى اقتصاديات العالم.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:42 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال على الإدريسي، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة أصبحت تتصدى لمشكلة العشوائيات بشكل كبير، موضحًا أن المدن الجديدة التى يتوفر بها الخدمات الأساسية من الصرف الصحى والمياه وغيرها بالشكل الذى يليق بالمواطن المصرى وما يستحقه شيء جيد جدًا.

وأضاف على الإدريسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك مقومات تجعلها من أقوي اقتصادات العالم، لافتا إلى أن الدولة المصرية تهتم بملف شائك جدا خلال السنوات الأخيرة وهي العشوائيات لما فيها من عائد اقتصادي وكذلك اجتماعي بما يؤثر على تقدم الدولة ككل، خاصة أن المستثمر يتوجه دائما للمناطق المخططة والمتوافر فيها البنية الأساسية.

وأضح على الإدريسى، أن العشوائيات مصادر لكثير من المشكلات ولذلك تطوير ونقل العشوائيات للمدن الجديدة تسهم في عمل مردود جيد على الاقتصاد القومي مع توفير الخدمات اللازمة للمواطن.

وأشار الإدريسى، إلى أن مصر لديها الكثير من التحديات وبالتالي من المستحيل حلها في وقت قصير ولكن وجود خطوات جادة لحلها سيمكننا من تجاوزها جميعا في المستقبل ونصبح ضمن مصاف الدول المتقدمة.

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