أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي: مباراتنا أمام النصر لن تكون سهلة

أكد المصري أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي عجمان الإماراتي، علي استعداد فريقه لمواجهة نظيره النصر الإماراتي، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.





وقال "الرمادي" في المؤتمر الصحفي إن هذا اللقاء يعتبر تحدياً كبيراً للفريق، حيث إنه الأول الذي يقام على ملعب عجمان هذا الموسم بالدوري.





وأوضح أن فريقه يمتلك طموحات وآمال عالية ويسعى لتحقيق نتائج إيجابية على مدار الموسم.





وأضاف: "اللاعبون مدركون تمامًا لطموحات وتوقعات الجمهور الذي ينتظر منهم الانتصارات والإنجازات، مباراتنا ضد النصر لن تكون سهلة لأنه منافس متميز وقوي، لكننا سنجتهد للخروج بنتيجة إيجابية والأهم الثلاث نقاط".



