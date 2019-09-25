بالفراولة والبرتقال.. 4 طرق بسيطة لتبييض الأسنان ومحاربة التسوس

يعاني كثيرون من البقع التي تتراكم على الأسنان نتيجة شرب كميات كبيرة من الشاي والقهوة، ولذا ينصح الخبراء بتناول بعض الفاكهة يوميًا حتى تجعل أسنانك قوية وبيضاء، وتساعد في محاربة البقع والتسوس، ونقدم لك عدة طرق لتبييض الأسنان وفقًا لموقع “wikihow”



- معجون الفراولة

خلط الفراولة المفرومة مع صودا الخبز وقم بفرك الخليط على أسنانك واتركها لمدة 5 دقائق، ثم اشطفه بالماء، فذلك الخليط يقوي الأسنان ويجعلها ناصعة البياض.



- الفحم

وضع الفحم المطحون على الفرشاة وابدأ بالفرك لمدة 3 دقائق، وكرر تلك العملية يوميًا، لإزالة الميكروبات والجراثيم من الفم والاسنان، ولكن عليك استخدام فرشاة مختلفة عن الفرشاة التي تضع عليها معجون الأسنان.



- تناول البرتقال

البرتقال من الحمضيات فهو يساعد على إزالة كل البقع من الأسنان الناتجة عن شرب القهوة والشاي بطريقة مستمرة، كما أنه يفيد الأسنان لاحتوائه على فيتامين سي.



- تناول التفاح

تناول تفاحة يوميًا تجعل أسنانك بيضاء لفترة طويلة، كما تساعد على تقويتها، ومحاربة التسوس.