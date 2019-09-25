توقعات الجماهير لمبارتى الاهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد

تقام مباراة الاهلى وكانو سبورت فى برج العرب مساء السبت المقبل بعد أن تغلب المارد الأحمر على بطل غينيا بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب ، فيما تقام مباراة الزمالك وجينراسيون فوت بطل السنغال في برج العرب مساء الاحد المقبل بحضور 5 آلاف متفرج لكل من الفريقين.



ورصد "صدي البلد " آراء الجماهير حول " توقعاتهم لمباراة الاهلي وكانو سبورت والزمالك وجينراسيون فوت بطل السنغال".



فى البداية توقع " احمد نادر " احد الجماهير فوز الاهلي بثلاثة اهداف وسيسجلها رمضان صبحي و اجايي و فوز الزمالك 2/0 .



وأكد " فادي محمد " احد الجماهير أن الاهلي هيحرز 5 أهداف ، وتوقع تعادل الزمالك.



وأوضح " وليد حامد " احد الجماهير انه يتوقع فوز الاهلي 4/0 وهاتريك لوليد ازاروا، مشيرا إلى ان مباراه الزمالك ستكون صعبة بعد خسارته فى لقاء الذهاب و خسارته من الاهلي فى لقاء السوبر.



وتوقع" عادل احمد " احد الجماهير فوز الاهلي بهدفين، وتمنى فوز الزمالك رغم انه اهلاوي ، فيما توقع " علي عثمان " احد الجماهير فوز الزمالك بهدفين بعد خسارته في المباراه السابقه و فوز الاهلي بهدف.

