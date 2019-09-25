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رياضة

توقعات الجماهير لمبارتى الاهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:07 م
صدى البلد
ندى فكرى - عدسة : هدير عبده
تقام مباراة الاهلى وكانو سبورت فى برج العرب مساء السبت المقبل بعد أن تغلب المارد الأحمر على بطل غينيا بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب ، فيما تقام مباراة الزمالك وجينراسيون فوت بطل السنغال في برج العرب مساء الاحد المقبل بحضور 5 آلاف متفرج لكل من الفريقين.

ورصد "صدي البلد " آراء الجماهير حول " توقعاتهم لمباراة الاهلي وكانو سبورت والزمالك وجينراسيون فوت بطل السنغال".

فى البداية توقع " احمد نادر " احد الجماهير فوز الاهلي بثلاثة اهداف وسيسجلها رمضان صبحي و اجايي و فوز الزمالك 2/0 .

وأكد " فادي محمد " احد الجماهير أن الاهلي هيحرز 5 أهداف ، وتوقع تعادل الزمالك.

وأوضح " وليد حامد " احد الجماهير انه يتوقع فوز الاهلي 4/0 وهاتريك لوليد ازاروا، مشيرا إلى ان مباراه الزمالك ستكون صعبة بعد خسارته فى لقاء الذهاب و خسارته من الاهلي فى لقاء السوبر.

وتوقع" عادل احمد " احد الجماهير فوز الاهلي بهدفين، وتمنى فوز الزمالك رغم انه اهلاوي ، فيما توقع " علي عثمان " احد الجماهير فوز الزمالك بهدفين بعد خسارته في المباراه السابقه و فوز الاهلي بهدف.

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